Borse ancora aperture caute in Europa in attesa dei dati sul lavoro Usa | male il lusso a Milano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 5 settembre 2024) Leeuropee partononella sessione di apertura indi ulteriorisull’economia degli Stati Uniti.apre con un +0,28% a 33.700 punti, come sono in calo anche leeuropee: tra i mercati del Vecchio Continente poco mossa Francoforte, che segna un incremento dello 0,27%, stessa impostazione per Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia (+0,02%), più cauta Parigi, con un calo frazionale dello 0,23%. Il rendimento del Btp a 10 anni scende al 3,57%, con lo spread rispetto al Bund stabile a 144,7 punti base. La discesa dei rendimenti si è intensificata il 4 settembre dopo i deludentisul mercato delnegli Usa per il mese di luglio.