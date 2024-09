Ballando con le stelle Simone Casula fatto fuori | la reazione del maestro di ballo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 5 settembre 2024) News Tv., ballerino professionista delle scorse edizioni di “con le“, non tornerà per la nuova edizione del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. A darne l’annuncio è stato il diretto interessato che ha spiegato la situazione in un post pubblicato sui social. La notizia hascattare la vicinanza dei fan e anche dei vip che avevano ballato con lui nelle passate stagioni del programma. () Leggi anche: “con le”, nota vippona scartata da Milly Carlucci: lo sfogo sui social Leggi anche: “Uomini e donne”, fan delusi da Maria: il motivo “con le”, nuove decisioni sul cast Una nuova edizione di “con le” sta per per partire con la prima puntata prevista per il prossimo 28 settembre. Tuttavia, ora si è diffusa la notizia di qualche decisione presa dalla produzione riguardo al cast.