Antonella Mosetti non sta con Niccolò Bettarini | ecco chi è il suo vero fidanzato

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 5 settembre 2024)è fidanzata con? A quanto pare no: e allora chi è il suo? Nelle ultime settimane si è sparso a macchia d’olio il rumor che vedee il figlio di Simona Ventura impegnati in una relazione sentimentale. I due sono stati paparazzati insieme in spiaggia e questo è bastato per far credere agli amanti del gossip che fra loro ci fosse qualcosa. Dopo l’emergere della notizia,si è affrettata a smentire il gossip: lei esi conoscono, è, ma fra loro non c’è assolutamente nulla. Ricordiamo, in effetti, che fresco di divorzio da Simona Ventura, l’ex marito della conduttrice, Stefano, padre del ragazzo, ha avuto una liaison proprio con la