A Ponsacco il blitz delle forze di polizia nel Palazzo di via Rospicciano

Il commissariato di Pontedera, con la stazione carabinieri e la municipale di ha effettuato un intervento al condominio Bellavista di via, già oggetto di numerosi interventi per l'esecuzione forzata di rilascio di immobili abusivamente occupati. In particolare le di hanno proceduto a sopralluoghi negli oltre 32 appartamenti e 10 uffici già precedentemente liberati e resi inservibili con la rimozione dei servizi igienici e degli infissi, oltre alla muratura porte di accesso. In cinque di questi si è constatato che ignoti, dopo aver abbattuto le murature costruite per impedirne l'accesso, avevano collocato all'interno alcuni materassi e suppellettili varie per ricavare dei ricoveri notturni.