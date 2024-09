Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)DEL 4 SETTEMBREORE 16.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENNZE –CODE NEL TRATTO TRA PONZANONO E LADIRMAZIONENORD IN DIREZIONEPERMNGONO LE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL RACOCRDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRANINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA FALMINIA E SALARIA E DALLA A24 A LA RUSTICA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO E’ TORNATA INFUNZIONE LA LINEA EXTRA URBANA DELLA FERROVIACIVITACASTELLANA – VITERBO INTERROTTA A CAUSA DI UN INCENDIO, ORA SPENTO, TRA MONTEBELLO E SCAROFANO DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, Servizio fornito da Astral