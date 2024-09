US Open 2024 Aryna Sabalenka travolge Qinwen Zheng e raggiunge la semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un treno ad alta velocità che non si ferma davanti a niente.è la seconda semifinalista degli US: la numero 2 del mondo strapazza la cinese, che raccoglie la miseria di tre giochi nel 6-1 6-2 maturato in nemmeno 75 minuti, ela statunitense Emma Navarro, che in apertura di giornata aveva sconfitto Paula Badosa, amica del cuore della bielorussa Semplicemente inarrestabile quando è in queste condizioni, confermando di essere probabilmente la più forte sul cemento. Quella di stanotte è la vittoria numero 10 consecutiva della numero 2 al mondo; una striscia aperta nel torneo di Cincinnati vinto, ma forse la statistica più impressionante è l’aver perso solo un set in questi dieci match, mentre sono solo otto i servizi persi.