Un americano già sicuro di giocare la finale degli US Open | non succedeva da 18 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Correva l’anno 2006. Nella stagione che valse il titolo mondiale alla Nazionale italiana di calcio in Germania, gli Stati Uniti poterono fregiarsi di Andy Roddick, finalista agli US. Nell’atto conclusivo, Roddick fu sconfitto sullo score di 6–2, 4–6, 7–5, 6–1 da “Sua Maestà” Roger Federer, che si impose per la terza volta consecutiva sui campi di Flushing Meadows in quell’annata. Da quel momento, un lungo digiuno durato 18in cui nessun tennistaStates è stato in grado di spingersi a tanto, ricordando poi che l’ultimo vincitore Slam stelle e strisce è stato proprio Roddick nel 2003, conquistando il titolo a New York e battendo lo spagnolo Juan Carlos Ferrero, attuale coach di Carlos Alcaraz, con annessa ascesa al n.1 del mondo.