Ultime Notizie Roma del 04-09-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura il ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina kuleba ha presentato le sue dimissioni in una lettera indirizzata al parlamento come annunciato dal capo della camera sul suo account Facebook almeno sei fuori vieni ché ho preso alcune iniziative hanno rimesso le loro deleghe e dopo il licenziamento di un consigliere presidenziale nel più importante di impatto di governo in due anni e mezzo di guerra il presidente zielinsky Cerca così ti rafforza la fiducia nella sua squadra momento in cui il paese si trova ad affrontare numerose sfide tra cui i quotidiani bombardamenti russi femminili ieri hanno presentato le loro dimensioni ci sono quelli chiave delle Industrie strategiche della giustizia è quello dell’ambiente vediamo in Italia Maria Rosaria boccia al ...