Ue | Renzi ‘Fitto garanzia serietà anche opposizione difenda commissario’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Adnkronos) – “La nomina di Fitto non deve preoccupare Von Der Leyen e sbaglia la Presidente del gruppo Renew a porre problemi in tal senso. Raffaele Fitto è un avversario interno e noi contrastiamo il Governo Meloni ma l?onestà intellettuale vuole che si dica chiaramente che Fitto è un sincero democratico e un politico capace. Porre questioni sul nome di Raffaele Fitto non è accettabile perché la storia personale del Ministro èdi. El?ha il dovere di difendere il commissario italiano”. Così Matteoin una nota. L'articolo Ue:CalcioWeb.