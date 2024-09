Ue M5s boccia rapporto Draghi | non è all’altezza sfide

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (askanews) – “Ilsulla competitività presentato da Marioalla Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo non risponde in maniera sufficiente alle gravi e importantiche sono dinanzi all’Unione europea. Il tema della guerra in Ucraina che ha destabilizzato il mercato energetico e rallentato la transizione verde non viene affrontato nell’ottica dell’unico interesse europeo che è quello di una soluzione pacifica, duratura e giusta”. Lo dichiara Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle all’Europarlamento.