Strage di Paderno Recalcati | la famiglia dopo l' evaporazione del patriarcato

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unamassacrata senza alcun motivo. E senza che segnali di disagio venissero colti dalle persone che erano intorno. LadiDugnano (Milano) a opera del 17enne che ha ucciso a coltellate fratello di 12 anni, madre e padre, interroga il Paese e la nostra società . "Ciò che in questo caso trasforma in un dramma questa legittima esigenza che ogni adolescente porta con sé è il passaggio all'atto criminale", spiega lo psicanalista MassimoÂ. Cosa significa? "Che la separazione dallanon è stata simbolizzata attraverso una elaborazione di pensiero soggettiva, né è stata messa in parola, ma è stata agita direttamente e crudelmente nel reale. È la differenza tra il sogno e la veglia, tra il desiderio e la realtà , che in questi casi viene meno", spiega l'esperto in un intervento su Repubblica.