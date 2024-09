Stadio e veleni la società attacca | Facciamo sport non politica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Siamo gente di" dice il presidente della Riccione calcio 1926, Loris Borgognoni. Le questioni politiche si lasciano ad altri, fa intendere. Al presidente non è piaciuto che lasia finita nel tritacarne politico, con le civiche di centrodestra a battezzare l’affare, con il bando per la sua gestione, legato alla giunta e al Pd. "Essere tirati in ballo senza motivo e strumentalmente nella polemicaci infastidisce e di certo non contribuisce al clima generale della città". Il presidente entra nel merito dle bando. "La Rti (Rete temporanea d’impresa) guidata dalla Riccione Calcio 1926, che ha partecipato al bando dell’assegnazione dello, non vede presenti né Filippo Forti e neppure il nostro dirigente Francesco Cesarini" citati invece da Fabrizio Pullè, segretario delle civiche.