Spalletti vuole liberare il talento azzurro Ricci e Fagioli nella mediana anti-Francia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cambiare cercando di non rinnegare se stessi. La nuova missione di Lucianoha le sembianze di una insidiosa strettoia. Dopo gli Europei da incubo – ma il ct si limita a definire disastrosa solo la prestazione contro la Svizzera che ci è costata l’uscita – l’Italia vede l’esordio in Nations di venerdì contro lacome l’opportunità di ripartire lasciando alle spalle errori, incomprensioni, tensioni. Certo i Blues, pur privi di Camavinga, Tchouameni e Wesley Fofana, non rappresentano gli avversari migliori se uno deve darsi coraggio. Specialmente se si gioca, poi al Parco dei Principi.dice di aver imparato l’Euro lezione. Cercherà di mettere in campo una Nazionale meno mentalizzata sugli schemi e più spontanea, sempre tenendo fede, però, al sacro principio del pressing e della riaggressione.