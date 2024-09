Sondaggi politici elettorali oggi 4 settembre 2024 | le ferie fanno bene a Fratelli d’Italia male il Partito Democratico

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 4 settembre 2024)– Rientro dallenel migliore dei modi per la premier Giorgia Meloni e la suache guadagna ancora consensi: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Rispetto all’ultima rilevazione, infatti,guadagna mezzo punto percentuale ed è ora al 30,3%., invece, ilche cala dello 0,4 per cento arretrando al 22,3%. Il Movimento 5 Stelle risale dello 0,2% portandosi all’11,6 per cento, così come la Lega, ora accreditata all’8,5. Forza Italia è invece all’8,4%, in risalita dello 0,1 per cento rispetto alo precedente. Tra gli altri partiti minori, cresce Verdi/Sinistra Italiana (+0,2%), ora al 6,9 per cento, mentre Azione è stabile al 3,2%.