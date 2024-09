Riforma rete carburanti in arrivo più bio e green | cosa cambia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Inladella. Il governo Meloni punta a rendere il settore più ecologico. Il decreto, composto da 11 articoli, sarà esaminato in Consiglio dei ministri e prevede un sostanziale ammodernamento delle stazioni di servizio, con un’attenzione verso le tecnologie verdi, come le ricariche elettriche e i bio. Quali sono le novità in? Decreto: incentivi e contributi inIl decreto didellaprevede un massiccio investimento nell’ammodernamento dei distributori. Per questo obiettivo sono previsti fino a 47 milioni di euro all’anno tra il 2025 e il 2027, destinati a finanziare la riconversione delle stazioni di servizio verso soluzioni più ecologiche, come l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e la promozione dei bio