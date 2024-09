PS5 Pro verrà rilasciato esclusivamente il modello All-Digital per contenere i costi suggerisce DF

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Foundry ha pubblicato un nuovo video dedicato interamente a PS5 Pro, dove il team di esperti ha affermato che Sony potrebbe optare per il rilascio di una versionee così da, tenendo di conseguenza il prezzo della macchina il più basso possibile. Nell’ultima puntata del loro podcast, la redazione di DF ha commentato il recente leak che ha rivelato il design, il nome e la data dell’annuncio di PlayStation 5 Pro, sottolineando come a loro avviso il colosso giapponese sta cercando a tutti idi rilasciare la console con un prezzo non troppo alto e di conseguenza proibitivo per una consistente fetta di pubblico.