Joker | Folie À Deux backstage di un musical assolutamente folle e dark

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024), il sequel del primo, diretto dal regista Todd Phillips, che, nel 2019, aveva conquistato il Leone d’oro, era senza dubbio uno dei film più attesi tra i titoli in concorso a Venezia. Un film in arrivo nelle sale il 2 ottobre che, come il precedente, è del tutto inusuale nel genere villain dei fumetti. La storia riparte con il personaggio di Arthur /, ovvero il clown dal passato difficile che, dopo un pestaggio subito da un gruppo di bulli, è “rinato” come super cattivo, in carcere per l’omicidio di 5 persone – di cui una in diretta tv – che in realtà sarebbero 6 perché, come ricorda lui stesso «nessuno sa che ho ammazzato anche mia madre, soffocandola con un cuscino».