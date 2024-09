Inter un reparto al completo Inzaghi lavora ai dettagli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Simone, in attesa del ritorno dei Nazionali,ad Appiano Gentile con unal. Solo due gli assenti in casa, impegnati con l’Italia nella Nations League. DIFESA – La pausa per le Nazionali ha impegnato ben 11 calciatori dell’tra Asia, Europa e Sudamerica. Ad Appiano Gentile il tecnico Simoneriuscirà are con unal, e questo è una manna dal cielo per ogni singolo allenatore. La miglior difesa dello scorso anno, che ha portato con scioltezza il ventesimo scudetto, con l’aggiunta di Tomas Palacios e Josep Martinez si ritrova ad Appiano Gentile per preparare la sfida di Serie A contro il Monza. Due gli assenti: Alessandro Bastoni e Federico Dimarco che hanno preso parte agli impegni dell’Italia in Nations League.