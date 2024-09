I’m Still Here la recensione | storia di un disperso ma mai dimenticato

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Anni ’70, nel pieno della dittatura brasiliana dei Gorillas, il regime tiene sott’occhio i cittadini alla ricerca di qualsiasi forma di ribellione o sovversione. Tra posti di blocco e ispezioni tra le case della gente, sono decenni di terrore nei quali gli abitanti vengono prelevati dalla polizia militare e, se ritenuti colpevoli di essere avversi al governo, finiscono per scomparire. Questi verranno poi conosciuti negli annali come Desaparecidos. Dispersi, ma mai dimenticati. Uno in particolare, Rubens Paiva, viene costantemente cercato dalla famiglia e dalla moglie, desiderosi di venire a conoscenza del suo destino. Tuttavia, sebbene sia incisiva la denuncia di un periodo nero nelladell’America Latina, c’è molto di più oltre il dramma storico in I’m. C’è un ritratto familiare vivido e toccante, c’è tanta vita così come tanta speranza di vedere giorni migliori.