Giornata del benessere sessuale resistono i tabù | un italiano su due non ne parla con il partner

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Firenze, 4 settembre 2024 – Oggi, 4 settembre, si celebra lamondiale del. È importante? Sì, perchére disignificare di qualità di vita, di serenità, di tempo dedicato a sé stessi e alla coppia. Ma come stanno le cose tra le lenzuola per gli italiani? Non troppo bene. Oltre il 54,2% dei giovani italiani non è soddisfatto della propria vitae, per l'84%, la salute mentale incide profondamente su questo aspetto della propria vita. Questi dati, emersi da un’indagine congiunta di MySecretCase e Serenis su 25.000 persone, di cui il 77,9% appartiene alla fascia di età 18-34 anni, mettono in luce un’esigenza sociale, culturale ed emotiva di grande rilevanza.