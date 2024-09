Festival di Venezia pagelle settima serata | Taylor Russell oscura 9 Maryna iconico sbaglio 4

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La Mostra del Cinema di2024 ha saputo ancora una volta incantare, non solo per la qualità dei film in concorso ma anche per l’eleganza, lo stile e, a volte, l’audacia dei look sfoggiati sul red carpet.si conferma il palcoscenico perfetto per chi desidera lasciare un segno, un luogo dove il glamour incontra la creatività e dove le star internazionali si trasformano in icone di stile. Ma non tutte le scelte sono state all’altezza delle aspettative: alcune hanno incantato, altre hanno fatto discutere. Rachel Weisz: la diva intramontabile – voto 8 Rachel Weisz è riuscita a portare aun’ondata di autentico glamour hollywoodiano. La scelta di un abito scintillante con scollatura a cuore, interamente ricoperto di paillettes, ha conquistato tutti.