Fed Bostic | Non si può aspettare 2% inflazione prima di tagliare

(Di mercoledì 4 settembre 2024) New York, 4 set. (askanews) – Il presidente della Fed di Atlanta, Raphael, ha dichiarato mercoledì di essere pronto ad iniziare ad abbassare i tassi di interesse, anche se l’è ancora superiore all’obiettivo del 2% stabilito dalla banca centrale.che è sempre stato a favore di una politica più restrittiva per combattere l’, ha spiegato sul sito web della Fed di Atlanto che la sua attenzione si sta spostando maggiormente verso il settore dell’occupazione, poiché aumentano i segnali di un indebolimento del mercato del lavoro. “Credo che non possiamoche l’sia effettivamente scesa fino al 2 percento per iniziare a rimuovere le restrizioni, perché ciò rischierebbe di causare interruzioni del mercato del lavoro che potrebbero infliggere inutili sofferenze”, ha scritto nella dichiarazione.