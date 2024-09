È irreale tutto ciò | Paul travolto da Sinner? La strana reazione che lascia senza parole Jannik

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta, ma anche nell'onestà intellettuale di ammettere la bravura dell'avversario. Così, al contrario del frustrato Kyrgios, Tommyha avutod'elogio per, dopo aver perso contro di lui in 3 set (con il punteggio di 7-6; 7-6; 6-1) l'ottavo di finale agli US Open: “Credo che l'ultima volta che l'ho affrontato fosse quando stava cominciando a crescere, o forse lo aveva già fatto, ma vinse il suo primo Masters 1000 in quella settimana, battendomi in semifinale. Ha giocato un tennis super veloce. Oggi si è aggrappato al servizio nei punti importanti. Fa quello che fanno tutti i migliori giocatori al mondo. È, colpisce la palla con grandissima qualità ogni volta che la tocca con la sua racchetta. Questo lo rende diverso”.non si sbilancia nel paragone con Alcaraz, ma ammette: “Rispetto ad Alcaraz non lo so.