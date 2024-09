Dal campo Si torna a sgambare al Sussidiario coi nuovi acquisti Grassi e Pezzella ok

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’Empoli ha ripreso ieri aldel Castellani-Computer Gross Arena gli allenamenti dopo i due giorni liberi concessi da D’Aversa dopo il pari di sabato scorso a Bologna. A parte i Nazionali (Ismajli, Cacace, Goglichidze, Sazonov, Fazzini e Tosto) tutti presenti gli altri con Belardinelli, Ebuehi e Zurkowski che proseguono nel proprio programma di recupero dagli infortuni. Non destano particolari preoccupazioni le condizioni di, usciti al Dall’Ara per piccoli noie muscolari, mentre c’è curiosità per la prima apparizione in gruppo degli ultimi arrivati De Sciglio, Anjorin e Sambia (Pellegri si era invece già allenato venerdì scorso insieme a Sazonov). Gli azzurri torneranno inanche oggi, domani, venerdì e sabato sempre alle 10.