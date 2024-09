Ballando con le stelle Sonia Bruganelli troppo snob | la replica della conduttrice

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è pronta per una nuova avventura televisiva, anzi, in realtà, la produttrice si sta già preparando al suo nuovo impegno nel piccolo schermo, dopo la partecipazione al Grande Fratello vip e all’ultima edizione dell’Isola dei famosi, in veste di opinionista. Ma, stavolta, l’ex moglie di Paolo Bonolis non si occuperà di commentare le azioni di altri, ma scenderà in campo in prima persona, anzi, in pista., infatti, è stata scelta per essere una delle protagonisteprossima edizione dicon le, in partenza il prossimo 28 settembre 2024. La partecipazione dell’opinionista al dancing show di Rai Uno, però, ha già innescato le prime polemiche, visto che nel programma televisivo lavora anche Angelo Madonia, il suo nuovo fidanzato.