Atalanta si ferma Djimsiti

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – Piove sul bagnato in casa. Una rosa praticamente stravolta da mercato e infortuni, ma per Gasperini giungono altri problemi dall’infermeria. Il club bergamasco deve fare i conti con l’infortunio rimediato da Beratcon l’Albania. Il difensore della Dea ha rimediato un problema muscolare che lo costringerò a restare fermo ai box e a saltare gli impegni contro Ucraina e Georgia, rispettivamente in programma il 7 settembre a Praga e il 10 settembre a Tirana.ha rimediato un problema fisico di natura muscolare: dopo l’autogol contro l’Inter, continua il momento negativo per il giocatore della Dea che è atteso a Zingonia. Al suo rientro a Bergamo verrà attentamente valutato dallo staff medico bergamasco che lo sottoporrà ad accertamenti clinici approfonditi al fine di stabilire l’effettiva entità della problematica.