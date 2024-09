A Folgiero il premio Ceo 2024 nel settore Difesa e Crociere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L'ad di Fincantieri Pierroberto, è stato premiato come "CEO dell'annonel" dagli European CEO Awards. "La presenza ponderata e coerente di, la crescita nelcrocieristico e della, il forte impegno per la sostenibilità ambientale e la promozione dell'innovazione tecnologica nella cantieristica - è riportato nelle motivazioni - hanno permesso a Fincantieri di vivere un anno ricco di cambiamenti, opportunità e grandi risultati, portati a bordo attraverso il piano strategico 2023-2027". Ilè un riconoscimento conferito ai leader più efficaci in Europa e mira a celebrare leadership, innovazione e risultati degli a.d. che hanno dato un contributo significativo alle rispettive aziende e ai settori in cui operano.