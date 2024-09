Vergogna ha sbagliato Stefano De Martino finisce malissimo al debutto ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 3 settembre 2024) Ieri sera ha debuttato su Rai Uno la nuova stagione di, conDealla conduzione. Tuttavia, già nei primi minuti della trasmissione, i social sono stati travolti dalle critiche. Molti spettatori hanno rimproverato Deper non aver salutato il precedente conduttore, Amadeus. Alcuni commenti hanno sottolineato come un gesto di riconoscenza fosse dovuto, soprattutto considerando l’eredità lasciata da Amadeus. Un utente ha scritto: “Almeno un saluto avrebbe dovuto farlo, Amadeus ha lasciato una Ferrari televisiva”. Un altro ha ironizzato: “Ero sicura che avrebbe salutato Ama, e invece niente”. Molti hanno trovato strano che Amadeus non sia stato nemmeno menzionato, paragonando la situazione a una “damnatio memoriae”.