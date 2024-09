Venezia Guadagnino Ricerco l’umanità anche nelle persone più oscure

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 3 settembre 2024)(ITALPRESS) – “Sono un signore che va a letto presto e che non ha mai assunto droghe. Adoro l’idea di vedere la vita dellee di non giudicarle. E assicurarmi checon la persona peggiore ci possiamo identificare. Il protagonista di Queer sprofonda in un’ossessione che non riesce ad afferrare, ma sopravvive separandosi dalla persona che ama. Il mio compito come regista è quello di ricercarepiù”. Così il regista Lucaoggi in conferenza stampa alla Mostra del cinema diper Queer, il suo ultimo film presentato in Concorso: un adattamento cinematografico del libro omonimo di William S. Borroughs. “Credo che la gioia che ho avuto dopo che ho letto il romanzo di Borroughs sia il punto di partenza del film. Ho letto il libro a 17 anni e già il suo titolo era diverso dagli altri.