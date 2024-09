Tremendo incidente prima del concerto per la nota band italiana

Leggi tutta la notizia su tvzap

Attorno alle 20.15, lastava viaggiando su un van per lo spettacolo di chiusura della festa patronale. A pochi chilometri dal paese, sulla provinciale 12, una vettura che procedeva in senso opposto si è scontrata col van. I musicisti coinvolti sono andati autonomamente al pronto soccorso per gli accertamenti necessari, una donna è finita in ospedale in codice rosso. Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite, i tre componenti dei Tazenda, sono rimasti coinvolti in unstradale mentre raggiungevano Settimo San Pietro per il lorodi chiusura della festa di San Pietro, che si doveva tenere in Piazza e dove il pubblico era in attesa.