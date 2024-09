Tre persone denunciate dalla Polizia di Stato per furto di energia elettrica

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 3 settembre 2024) Ladiha effettuato diversi controlli presso alcuni esercizi commerciali del centro città mirati all'emersione del lavoro in nero ed al contrasto dei furti di. Presso un'autorimessa, gli investigatori del Commissariato Borgo hanno riscontrato la presenza di un dipendente che non eraregolarmente assunto. Per tali motivi sono stati avviati accertamenti presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro per definire la posizione dello stesso. Successivamente, con la consueta collaborazione dei tecnici specializzati di E-Distribuzione, i controlli sono stati estesi anche ad un bar del centro ove è stata riscontrata la manomissione del cavo elettrico di proprietà dell'Ente erogatore del servizio, con conseguente elusione del conteggio parziale di quanto assorbito.