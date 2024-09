Traffico Roma del 03-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione intensa la circolazione sul Raccordo Anulare interno abbiamo code tra via di Settebagni il bivio per la 24 successivamente tra le uscite casa in esterna rallentamenti e code tra via di Boccea via di Casal Lumbroso lo stesso poi tra Casine Tiburtina sul tratto Urbano della A24L’Aquila rallentamenti e code da Viale Togliatti verso la tangenziale è da Tor Cervara fila in direzione del lungo la tangenziale est abbiamo code da Tiburtina verso la galleria Giovanni XXIII e dalle consolari maggiori disagi segnalati su via Flaminia via Salaria rispettivamente in coda raccordo anulare a Corso Francia che da via di Villa Spada al bivio per il code su via Aurelia dal raccordo verso Piazza Irnerio prosegue nei disagi su via Tiburtina a seguito di un incidente precedente nei pressi di via la strada è chiusa in direzione di Guidonia inevitabili ...