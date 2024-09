Strage di Paderno Dugnano la disperazione dei parenti I nonni del 17enne reo confesso | Preoccupati per lui vogliamo vederlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) “Grande pena e preoccupazione“. A parlare sono idelche ha confessato di aver sterminato la sua famiglia domenica scorsa a. I genitori della madre del ragazzo, tra le vittime insieme al marito 51enne e all’altro figlio 12enne, hanno dichiarato: “quanto prima“. Il ragazzo si trova nel centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria e per il momento, come da procedura, non può incontrare nessuno. Familiari e amici lo dipingono come un ragazzo normale, anche se introverso e molto pacato. Durante le prime ore di interrogatorio, il giovane ha parlato della “necessità di vivere la sua vita in libertà“.