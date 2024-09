Senza un movente I misteri del male e gli abissi umani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) L’essere umano è un abisso. “Un abisso che invoca l’abisso” dice una pagina della Bibbia, che indica la natura umana e il rischio della vita. Siamo un abisso, come il più profondo del mare. Sì, ogni assassinio è agghiacciante. E non ha motivo sufficiente per quanto si chiamino in causa la guerra, o l’odio, o la cupidigia.. Ma quando chi lo commette dice di non avere un motivo, allora si spalanca una finestra sul buio. Nei due fatti di cronaca che sembrano accomunati da questa insensatezza si parla di “feeling, di sentimento negativo” e, nell’altro caso, del ragazzo che fa strage dei suoi, di “disagio”. Parole generiche, che indicano realtà impalpabili.