Raffaele Fitto? Vicepresidente Ue con delega all’Economia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024) “Per la prima volta un populista di destra,, membro del partito Fratelli d’Italia della prima ministra Giorgia Meloni, otterrà una carica di vertice nella Commissione europea.diventeràesecutivo della Commissione e sarà responsabile dell’economia e degli aiuti alla ricostruzione del Covid”. Lo scrive il quotidiano tedesco die Welt, segnalando che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avrà 5 vicepresidenti esecutivi. Oltre ae all’Alto rappresentante Ue per la politica estera – carica per la quale è stata indicata l’ex premier estone Kaja Kallas – secondo la Welt von der Leyen vorrebbe tra i vicepresidenti esecutivi il conservatore lettone Valdis Dombrovskis. Già attuale, a lui andrebbero le deleghe per l’allargamento dell’Unione europea e la ricostruzione dell’Ucraina.