Paralimpiadi Parigi 2024 nuoto | bronzo Bicelli nei 100 dorso S7 S9 sesto Barlaam

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Ancora una medaglia in saccoccia per Federico, che dopo aver conquistato l’oro di ieri nei 400 stile libero, riesce a tornare sul podio anche oggi con uno splendidonei 100S7 alledi. L’eclettico bresciano delle Fiamme Azzurre ha fermato il tempo in 1.12.23, l’oro è andato all’ucraino Shenhur e l’argento al suo stesso connazionale Trusov. Sempre nei 100, S9 in questo caso, il fuoriclasse delparalimpico italiano, Simone, ha chiuso in sesta posizione: il milanese delle Fiamme Oro ha ottenuto un crono di 1.03.76 e non è riuscito a salire sul podio come accaduto ieri in due occasioni, quando ha conquistato l’oro nei 100stile libero e l’argento nei 400 stile libero.