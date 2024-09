Palio della Quercia Rovereto 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) La stagione dell’leggera outdoor volge verso la conclusione, ma in attesa delle ultime due tappeDiamond League, Zurigo e le finali di Bruxelles, c’è l’appuntamento con ildi, giunto quest’anno alla sua 60esima edizione. Sulla pista e sulle pedane dello Stadiocittadina trentina ci saranno diversi azzurri: su tutti, dopo il forfait di Gianmarco Tamberi, spicca Catalin Tecuceanu, bronzo europeo a Roma negli 800 metri. Presenti anche Stefano Sottile nel salto in alto, Zane Weir nel lancio del peso, Lorenzo Patta nei 100 metri, Sintayehu Vissa e Ludovica Cavalli nei 3000 metri, Edoardo Scotti nei 400 e tanti altri. Per quanto riguarda invece i medagliati di Parigi, il nome più importante è quello di Joe Kovacs, argento nel peso.