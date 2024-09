Osimhen De Laurentiis si starà mangiando le mani per non averlo venduto l’anno scorso So Foot

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024) Il casoormai è diventato oggetto di discussione anche all’estero. Sogli dedica un pezzo, parlando del trasferimento in prestito del nigeriano al Galatasaray e di come la sua valutazione sia cambiata daldello scudetto: “Nel 2023, Victorha permesso al Napoli di far esplodere i suoi fuochi d’artificio più belli per festeggiare il suo primo scudetto dal 1990. Con 26 gol in 32 partite di Serie A, il nigeriano aveva praticamente acquisito lo status di idolo nella città del sud. A distanza di un anno, i festeggiamenti sembrano lontani: il periodo post scudetto è stato una lunga sbornia per il Napoli, e Victorè ormai diventato ‘persona non grata‘.