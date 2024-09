Motori Chi è Mirko Bortolotti l’italiano che 31 anni dopo Nicola Larini può vincere il DTM

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Nei giorni in cui c’è grande fermento attorno al nome di Andrea Kimi Antonelli e al legame con Mercedes, è doveroso puntare i riflettori della ribalta anche su un altro pilota italiano fortemente legato alla Germania, seppur in modi completamente diversi. Parliamo di, che nell’imminente weekend sarà impegnato al Sachsenring nella terz’ultima tappa del Campionato DTM, nel quale sta lottando per centrare il successo. Classe 1990, il trentino ha “annusato la F1” fra il 2008 e il 2011, svolgendo alcuni sporadici test con Ferrari, Toro Rosso e Williams. Nessuno di essi ha però portato a nulla concreto, così il pilota ha saggiamente preferito dedicarsi ad altro, anziché accontentarsi di un posto marginale sull’ipotetica panchina di qualche team, costruendosi una carriera di tutto rispetto nell’Endurance.