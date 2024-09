Mic | Bonelli ' Meloni chiarisca su Sangiuliano interrogazione da Avs'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos) - “Nomine insistenti, divulgazione di dati sensibili riguardati il G7 della Cultura, smentite, botta e risposta: questo è quanto sta emergendo in queste ore attorno all'affaire-Boccia. Un teatrino squalificante che mortifica cultura e istituzioni”. Così il portavoce dei Verdi e Deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. "Per questo motivo come Alleanza Verdi e Sinistra presenteremo un ‘alla Premierper chiedere conto dell'operato del Ministrochiedendole di trasmettere ai gruppi parlamentari la documentazione relativa alla pseudo assistente del Ministro, ovvero E-mail istituzionali in cui la Boccia è tra i destinatari, se abbia usufruito dell'auto della scorta e a che titolo ha partecipato a incontri ufficiali del ministero ivi compreso quello preparatorio del G7 di Pompei".