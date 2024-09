Lukaku ha spiazzato tutti | svelata la mossa a sorpresa del bomber durante la sosta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) C’è un obiettivo nella mente di Romelu: spunta ladelper questo inizio di avventura con la maglia del Napoli. Romeluè diventato in pochissimo tempo assoluto protagonista in casa Napoli. Il gol all’esordio è un marchio di fabbrica di Big Rom, ma c’è concretamente la sensazione che proprio ilbelga possa essere il valore aggiunto di questa stagione. Non soltanto sotto il punto di vista individuale, visto che la figura di Romelu sembra essere molto importante anche sotto il punto di vista tattico. Al tempo stesso, è proprioad aver cominciato la sua avventura partenopea con grande entusiasmo. Da parte sua c’è stata subito la voglia di mettersi a disposizione dell’allenatore, anche perchè tra i due c’è un rapporto speciale che dura da tanto tempo.