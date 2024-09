LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | si avvicina il momento di Assunta Legnante!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.59 8.33 per Kornobys al terzo tentativo. La polacca si conferma in seconda posizione provvisoria. 11.57 Nel getto del peso F34 inizia la serie di Kornobys. La polacca mette a segno 7.84 al primo tentativo e 8.25 al secondo. 11.56 17.50 per l’algerina che si porta in ottava posizione. 11.55 Inizia la serie di Medjmedj. 11.53 Questa la classifica della finale del lancio del giavellotto F56 a quattro atlete dal termine: 1 LAT Krumina (F55) 24.99 PR 2 BRA Rocha Machado (F56) 23.51 3 CHN Lin (F55) 22.35 4 GRE Keramyda (F56) 21.96 5 IRI Motaghian Moavi (F56) 21.69 6 GER Willing (F56) 18.96 7 CZE OBROVA (F56) 15.77 8 COL Castano Salazar (F55) 15.47 11.50 Manca sempre meno all’inizio della finale del lancio del disco F11. Questa la start list: 1 2528 TIRIKLI Busra Nur TUR F11 34.12 30.27 2 2140 ZHANG Liangmin CHN F11 40.83 38.