Lascia solo il figlio di 3 anni per fare un intervento estetico | arrestata con le bende in testa

(Di martedì 3 settembre 2024) Un altro episodio sconcertante che, questa volta, vede protagonista una giovane madre statunitense. La donna, Jessica Renteria di 25, che abita a Doral, nello Stato della Florida, hatoa casa per ore ildi 3per recarsi un una clinica specializzata in interventi di chirurgia estetica. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa della Renteria, che hanno visto il bimbo mentre vagava daper le strade del quartiere. La Polizia, subito accorsa, ha tratto in salvo il piccolo e gli agenti hanno cercato di capire da dove venisse e perché fosse. Non avendo ricevuto indicazioni precise dal bambino, si sono rivolti ai residenti. Grazie alle loro testimonianze, i poliziotti sono riusciti a ricostruire la vicenda e hanno scoperto che la madre si era allontanata già da alcune ore.