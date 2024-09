L’arcivescovo Delpini ringrazia le penne nere al Pian delle Betulle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) "Alpini grati e fieri del dono di Dio, la vita, anche nell’eroismo di morire per gli altri". Sono le parole di affetto, stima emento deldi Milano agli alpini, durante le celebrazioni per il 65esimo anniversario della consacrazione della Tenda dell’Anima ala Margno. È la chiesetta degli alpini, costruita da alcuni reduci del Battaglione Morbegno sopravvissuti alla campagna di Albania per onorare un voto fatto nel 1941. Il luogo di culto, che assomiglia ad una tenda, come quelle da campo degli alpini appunto, è stato ristrutturato e portato a termine di recente, completando quanto disegnato e progettato. Al suo interno vengono ogni anno murate nel cementomarmette con inciso i nomi di tanti reduci morbegnini scomparsi, per onorarne il ricordo.