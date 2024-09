La danza ha l’accento figlinese Carolina a 19 anni sbarca alla Scala

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024)Beni spicca il volo e da Figline arriva a passo disul magico e ambito palcoscenico delladi Milano. Un sogno che si realizza per la 19 enne che ha mosso i primi passi nella scuola Figlinecon la Maestra Silvia Cuomo e la direzione artistica di Sonia Bindi. Nel 2018, a soli 12, ha lasciato la casa dei suoi genitori per trasferirsi nella capitale, dopo essere stata ammessaScuola didel Teatro dell’Opera di Roma. Qui si è diplomata nello scorso luglio per poi affrontare l’audizione, dove è stata accolta nel corpo di ballo del Teatro. Ora si trova già a Milano, impegnata tutto il giorno nelle due prove per la prossima produzione dove potrà esibirsi con grandi ballerini. Una bella soddisfazione per Figline, per la famiglia e per i suoi insegnanti.