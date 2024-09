La Confessione di Alessia Merz | Ecco Perchè Ho Lasciato la TV!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 3 settembre 2024)si è recentemente raccontata in un’esclusiva intervista.hala tv!, ex showgirl, conduttrice e attrice, è stata una delle figure più richieste dello spettacolo italiano negli anni ’90 e 2000. La sua carriera in televisione e al cinema era in piena ascesa quando, improvvisamente, ha scelto di allontanarsi dai riflettori per dedicarsi a una vita più tranquilla. Ma cosa l’ha spinta a fare questa scelta così drastica? In un’intervista con Monica Setta, nel programma Storie di Donne al Bivio su Rai Due,ha condiviso le ragioni dietro il suo ritiro, raccontando di non avere alcun rimpianto per il percorso intrapreso. Ormai da anni,non appare più in televisione, avendo deciso di dedicarsi completamente alla sua famiglia. Sposata con l’ex calciatore Fabio Bazzani, è madre di due figli, Niccolò e Martina, ora adolescenti.