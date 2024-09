Il successo della Locanda del Pilone nelle Langhe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Con una carriera che lo ha portato dalle cucine di prestigiosi ristoranti internazionali fino alla conquistastella Michelin presso ladel, lo Chef Federico Gallo, racconta come le sue esperienze abbiano plasmato la sua visione culinaria. Attraverso un approccio che bilancia tradizione e innovazione, ci svela i segreti del suo, il legame con i produttori locali e la continua evoluzione dei suoi menù, con un occhio sempre attento alla qualità e al rispetto del territorio delle. La sua carriera è iniziata molto presto con esperienze internazionali in prestigiose cucine: ha lavorato al Quintonil a Città del Messico, a Los Angeles, a Copenhagen fino a Villa Crespi da Cannavacciuolo per citarne alcuni.