Il settore vitivinicolo guarda a Caserta arriva in città la prima edizione de Il Vino Ce

(Di martedì 3 settembre 2024). Il mondo delpunta gli occhi sucon lade “IlCe”, l’evento rivolto ai professionisti del comparto, in programma il 23 settembre al Parco Maria Carolina, a pochi passi della Reggia. Un’occasione che, per lavolta, riunisce in Terra di Lavoro 27 eccellenze delitaliano e oltre 50 operatori del. Un grande b2b wine tasting che intende creare un ponte tra i professionisti dell’horeca e della grande distribuzione e alcuni dei grandi nomi del, tra cui Donnafugata, Molinari, Marchesi de Frescobaldi e Tenute Capaldo.no da Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Campania, ma rappresentano quasi tutte le regioni perché tra loro ci sono anche alcuni dei distributori più importanti d’Italia.