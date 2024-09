Il Milan con Fonseca dopo il caso Theo-Leao | ha lui il pieno comando della squadra Sportmediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024) Ilconil: ha lui il. Lo scriveche racconta anche alcuni retroscena del post Lazio-. Ibrahimovic, pur essendo in vacanza, ha comunque seguito la vicenda rimanendo in contatto con gli altri dirigenti e chiamando direttamente. Ilnon prenderà provvedimenti ma non saranno tollerati altri comportamenti simili Scrive: “In casaconsiderano chiuso ilHernandez-. Nessun provvedimento, come scritto già domenica, ma emergono nuovi particolari del-partita dell’Olimpico. I due giocatori avevano già avuto modo di spiegarsi cone Moncada negli spogliatoi, rimanendo anche piuttosto stupiti del clamore suscitato dal loro comportamento.