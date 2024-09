Grande Fratello i vertici Mediaset intervengono dopo il clamoroso scoop di Fabrizio Corona | la verità

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 3 settembre 2024) Non ci sono dubbi che le parole diabbiano scatenato l’opinione pubblica. Ebbene sì perché l’ex re dei paparazzi ha fatto sapere che il figlio di Massimo Bossetti sarebbe stato contattato dagli autori delper partecipare all’edizione che partirà a metà settembre. Un vero e proprioche ha indignato buona parte degli appassionati del reality, ma che adesso trova l’opposizione di. I, infatti, hanno smentito il rumors prendendone le distanze.: lodiSolo qualche giorno faha lanciato unin merito al cast dei concorrenti del. A suo dire, gli autori avrebbero “tartassato” per sei mesi il figlio di Massimo Bossetti, l’operaio edile tutt’ora in carcere con l’accusa di aver ucciso Yara Gambirasio.